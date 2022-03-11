İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüs seferleri durduruldu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüs seferleri durdurulduİstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.
ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüs seferleri durduruldu
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.