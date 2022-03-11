İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüs seferleri durduruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüs seferleri durduruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüs seferleri durdurulduİstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüs seferleri durduruldu

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarından şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüs seferleri durduruldu

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüs seferleri durduruldu

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası otobüs seferleri durduruldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehirler Arası Otobüs, İstanbul, Esenler, kar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title