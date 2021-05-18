İstanbul'da virajı alamayan kamyon tramvay yoluna devrildi, 1 kişi yaralandı
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İstanbul'da virajı alamayan kamyon tramvay yoluna devrildi, 1 kişi yaralandı

İstanbul'da virajı alamayan kamyon tramvay yoluna devrildi, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Fatih'te tekstil malzemesi yüklü kamyon tramvay yoluna devrildi.

Fatih'te tekstil malzemesi yüklü kamyon tramvay yoluna devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Laleli Mahallesi Gençtürk Caddesi'nde seyreden Arif Kaya yönetimindeki 44 AAH 417 plakalı tekstil malzemesi yüklü kamyon, Ordu Caddesi'ne dönerken virajı alamayarak tramvay yoluna devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Kaya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, kamyonda yüklü olan ve kaza nedeniyle etrafa savrulan tekstil malzemelerinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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