İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haberler
İstanbul, Türkiye, Güncel

İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi

Koronavirüs salgını dünyaya yayılırken Türkiye'de de vaka sayıları hızla artıyor. Türkiye'de vaka sayısının 10 bini geçmesi ve ölü sayısının 168'e yükselmesi sonrası bugün İstanbul'dan çarpıcı fotoğraf kareleri geldi. Fotoğraflarda 4 cenaze aracının arka arkaya dizildiği görülüyor.

31.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:43
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve dünya genelinde 39 bini aşkın insanın ölümüne yol açan koronavirüs Türkiye'de de etkisini hissettirmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak yeni vakalar ve hayatını kaybedenlerle ilgili bilgiler verse de, hastaların şehirlere göre dağılımı açıklanmıyor. Ancak bugün İstanbul'da çekilen fotoğraflar durumun ciddiyeti gözler önüne serdi.

4 CENAZE ARACI ARKA ARKAYA DİZİLDİ

Söz konusu fotoğraflarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlara Eyüpsultan'daki bir morgdan cenazeler yüklenirken görülüyor. 4 aracın arka arkaya dizildiği karelerde görevlilerin maskelerin yanı sıra koruyucu kıyafetler giydikleri dikkat çekiyor.

İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Koronavirüs salgını dünya genelinde 803.313 kişide görüldü. 39.070 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybederken, 172.435 kişi de bu virüsü yenerek tedavisini tamamladı. Türkiye'deki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Ülkemizde toplam vaka sayısı 10.827 olurken, ölü sayısı 168'e yükseldi. 162 de kişi sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi

Haberin Videosu:

İstanbul Eyüpsultan'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi

İlgili Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım...
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz...
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Polat Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Rusya Wuhan Türk Lirası
Şu an buradasınız: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 18:24:31. #1.15#
title