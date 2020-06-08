İstanbul'da Üç Siyasetçinin Vekilliğinin Düşürülmesi Protesto Edildi İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekilleri Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesini ve tutuklanmalarını protesto etmek için Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nde bir araya geldi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekilleri Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesini ve tutuklanmalarını protesto etmek için Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nde bir araya geldi Kaynak: DailyMotion.com