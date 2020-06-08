İstanbul'da Üç Siyasetçinin Vekilliğinin Düşürülmesi Protesto Edildi
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekilleri Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesini ve tutuklanmalarını protesto etmek için Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nde bir araya geldi.
08.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:46
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Milletvekilleri Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesini ve tutuklanmalarını protesto etmek için Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nde bir araya geldi
Kaynak: DailyMotion.com