İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehirde ilk kez toplu taşıma kullanımında yüzde 90'u aşan bir azalma olduğunu aktardı.

İstanbul'da toplu taşıma kullanımında düşüş devam ediyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun, kentteki toplu taşıma kullanımıyla ilgili olarak son verileri Twitter hesabından bir görsel ile paylaştı.

"İSTANBUL'DA İLK KEZ YÜZDE 90'I AŞAN BİR AZALMA OLMUŞTUR"

Ongun, "İstanbul'un salgından en çok etkilenen il olması, 'Evde Kal' çağrılarına daha sıkı uyulması, 20 yaş altındaki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gelmesi ile şehrimizdeki toplu taşıma kullanımında ilk kez %90'ı aşan bir azalma olmuştur" açıklamasında bulundu.

PAZAR GÜNÜ YÜZDE 91,7 AZALIŞ

Ongun'un paylaştığı grafikte 5 Nisan Pazar günü İstanbul'daki toplu taşıma kullanımının yüzde 91,7 düştüğü görüldü. Grafikte toplu taşımayı kullananların sayısı ise 382 bin 492 olarak yer aldı.