İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı

İstanbul Sultangazi'de Suriyelinin yaptığı açılışta Suriye Marşı çalınması ve bayraklar açılması vatandaşın tepkisine neden oldu. Olay yerine polis ekipleri açılış törenine son verdi.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

İstanbul'da Suriyelilerin işlettiği iş yerlerine bir yenisi daha eklenirken, açılıştaki görüntüler tepkilere neden oldu. Sultangazi'de Suriyelilere ait bir iş yerinin açılışında Suriye Marşı çalınması ve bayrakların açılması vatandaşın tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar tarafından yapılan şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Suriyelilerin yaptığı açılışa son verirken, mikrofon uzatılan vatandaşların tepkisi de dikkat çekti.