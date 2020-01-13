İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek
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İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kartal terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal ilçesinin 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek.

13.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:43
İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)'nin 'daki yenileme çalışmaları nedeniyle Kartal'daki 14 mahallesine, 18 saat süreyle su verilemeyecek.

18 SAAT SU VERİLMEYECEK

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Atalar, Çavuşoğlu, Petrol İş, Yukarı, Karlıktepe, Esentepe, Cumhuriyet, Orta, Soğanlık Yeni, Gümüşpınar, Yakacık Yeni, Çarşı, Uğur Mumcu ve Hürriyet mahallelerinde yarın 09.00 ile 15 Ocak Çarşamba günü 03.00 arasında su kesintisi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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