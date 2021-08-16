İstanbul'da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan ilan verme yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan ilan verme yoluyla haksız kazanç sağlayanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden 'Berat Arslan' sahte ismiyle paralı ilan vererek kredi çıkartma vaadiyle, şahısların internet bankacılığı bilgilerini aldığı ve daha sonra bu şahısların adına kredi başvurusu yaptığı, kredi çıkması halinde ise çekilen parayı farklı hesaplar üzerinden kendi hesabına aldığı ve bu şekilde kişileri bankaya borçlandırarak mağdur ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan fiziki ve teknik takipte, şüphelilerin 8 eylemde toplamda 90 bin TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İstanbul merkezli 6 ilde 18 şüpheliyi yakalamak üzere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Öte yandan operasyonlarda bir adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

(İD-YM-BA-Y)

İstanbul'da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı
İstanbul'da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

Dayısına misafirliğe gidip kaybolan genç kız, tanıştığı gencin yanında bulundu
Dayısına misafirliğe gidip kaybolan genç kız, tanıştığı gencin yanında bulundu
Selin en dehşet anları sosyal medyada böyle paylaşıldı
Selin en dehşet anları sosyal medyada böyle paylaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Serdar Ortaç Süreyya Yalçın
Spor Fatih Terim Caner Erkin Merve Çoban Burak Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:58:22. #1.16#

title