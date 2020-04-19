Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
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İstanbul, Güncel

Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayan ve 3 bin 182 lira para cezasına çarptırılan bir sürücü, "Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. Hastamız vardı. Ona gidelim dedik. Hasta olunca akan sular duruyor" şeklinde kendini savundu.

19.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:36
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik

İstanbul'da sokağa çıkma yasağının 2. gününde polisler, trafiğe çıkan araçlara yönelik denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde bir sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 182 lira para ceza kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trafik polisi ekipleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkması yasak olanlar için uygulama yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasında trafik ekipleri denetleme yaptı. Ekipler sürücüleri durdurarak belge ve izin kontrolü yaptı.

"ÇOK YANLIŞ ZAMANDA SOKAĞA ÇIKTIM"

İzin belgesi olmayan Orkun Önet isimli sürücüye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre ceza kesildi. Önet, "Çok yanlış zamanda sokağa çıktım. Hastamız vardı. Ona gidelim dedik. Hasta olunca akan sular duruyor. Memleket hasta. Dünya hasta. Ceza kesildi. Allah ceza kesmesin. 38 gündür evdeyim. İlk defa bugün çıktım. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik

Kaynak: DHA

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