İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 27 Mart, Güncel

İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi'nin yaptığı çalışmaya göre, 2-6 Mart arasında İstanbulluların yüzde 75,1'i günlük dışarı çıkarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaşanmasının ardından 23-27 Mart tarihlerinde bu oran yüzde 16,1'e düştü. Buna göre salgın öncesine göre yüzde 59'luk bir düşüş yaşandı.

04.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:18
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü

İBB'nin İstanbul İstanbul İstatistik Ofisi tarafındna yapılan çalışmaya göre megakentte sokağa çıkma oranının koronavirüs salgını öncesine göre yüzde 59 azaldığı görüldü.

İBB'den yapılan açıklamada, İBB İstanbul İstatistik Ofisinin martta koronavirüs vakalarının görülmeye başlamasından önce ve sonra kentte ortalama kaç kişinin evinden dışarı çıktığını tahmin eden bir araştırma yaptığı belirtildi.

ARAŞTIRMADA KULLANILAN VERİLER

Araştırmada, İBB Ulaşım Ana Planı verisi ve modelinden yola çıkılarak Ulaşım Yönetimi Merkezinin (UYM) 947 dedektör verisi ile Belbim Akıllı Bilet verilerinin kullanıldığı aktarılan açıklamada, çalışmayla toplu taşıma ve özel araç kullanan kişi sayısı ile yaya hareketliliğinin tahmin edildiği anlatıldı.

İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü

2,5 MİLYON KİŞİ SOKAĞA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinden önce 2-6 Mart arasında, hafta içi İstanbul'da yaşayanların yüzde 75,1'inin günlük dışarı çıktığı, bu oranın koronavirüs vakalarının yaşanmaya başlamasının ardından 23-27 Mart arasında yüzde 16,1'e düştüğü ve yaklaşık 2,5 milyon kişinin sokağa çıkmaya devam ettiği kaydedildi.

Sokağa çıkmaya devam edenlerin ciddi risk oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, Kovid-19 vaka sayısıyla ilgili bilgiler verildi.

İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü

İSTANBULLULAR TOPLU TAŞIMA YERİNE ÖZEL ARAÇ TERCİH ETTİ

Araştırmada dikkati çeken bir hususun da İstanbulluların araç tercihi olduğu belirtilen açıklamada, koronavirüs vakalarından önce İstanbulluların yüzde 15,2'sinin dışarıya özel araçlarıyla çıktığı, vakalardan sonra yüzde 54'ünün özel araç tercih ettiği, toplu taşımayı tercih edenlerin oranının vakalardan sonra yüzde 41,5'dan yüzde 20'ye düştüğü bildirildi.

Yaya olarak dışarıya çıkanların oranının ise koronavirüs vakaları öncesi yüzde 43,3 olduğu aktarılan açıklamada, vakalardan sonra bunun yüzde 26'ya gerilediğine dikkat çekildi.

İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump'ın 'En hazır biziz' dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Ebru Polat Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Ali Koç Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Antalya Açıklama Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 18:24:07. #1.14#
title