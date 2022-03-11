İstanbul'da şehirlerarası otobüslerin çıkışlarına kontrollü izin - Haberler

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İstanbul'da şehirlerarası otobüslerin çıkışlarına kontrollü izin

AA - Mücahit Türetken - Güncel
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İstanbul'da şehirlerarası otobüslerin çıkışlarına kontrollü izin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde, ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verilmektedir." açıklaması yaptı.

Yerlikaya, ayrıca kent içindeki tır ve kamyonların trafiğe çıkışlarına da kontrollü olarak izin verildiğini kaydetti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Mücahit Türetken - Güncel

Ali Yerlikaya, Meteoroloji, İstanbul, Twitter, Güncel, Haberler

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