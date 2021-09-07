Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı
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Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı

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Son dakika: İstanbul'da özel bir hastanede sahte aşı kartı düzenlediği tespit edilen 3 hemşire tutuklandı. WhatsApp kayıtlarında suç unsuru olan yazışmalar yaptığı tespit edilen hemşirelerin aşıları vurulmuş gibi gösterdiği ifade edildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine özel bir hastanede hemşirelerin sahte aşı kartı düzenlendiğini tespit etti. Aylar süren teknik takibin ardından operasyon düzenlendi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hastanede bulunan 3 hemşire ve organizasyonda yer alan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan hemşireler, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Hemşirelerin aşıları vurulmuş gibi gösterdiği ortaya çıktı. Diğer üç zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CNN Türk'ün haberine göre hemşirelerin cep telefonlarına el konulurken WhatsApp kayıtlarında suç unsuru olan yazışmalar tespit edildi. Vurulmayan aşıların akıbeti araştırılırken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı
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Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı - Haberler
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