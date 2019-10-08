Meteoroloji, İstanbul'daki sağanak yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini duyurdu

08.10.2019 07:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamayla Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve birçok ili ilgilendiren hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. MGM'nin uyarısında kuvvetli sağanaklara dikkat çekilirken, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış için gece saatlerini işaret eden kurum, hava sıcaklıklarının da düşüş göstereceğini açıkladı. Öte yandan, bir son dakika uyarısı da AKOM tarafından yapıldı.

Yağış içinde dün gece için "Saat 23:00'te başlayacak" denildi. Bu açıklama sonrası da tahminler gerçekleşti. Sağanak İstanbul'da dün gece saat 23:00 itibariyle etkisini gösterdi.

UYARILARA RAĞMEN HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Aralıksız devam eden yağış nedeniyle uyarılara kulak asmayan vatandaşlar sabah işe giderken yağmura yakalandı. Trafikte de yağış nedeniyle belli noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında da sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu. Sağanak yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi beklenirken Meteoroloji yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini belirterek, vatandaşları dışarıya çıkarken hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

6 İL İÇİN FIRTINA UYARISI YAPILDI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek. Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde hızı saatte 40 ile 70 kilometre arasında değişen kısa süreli fırtına etkili olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Tunceli'de 8, Ağrı'da 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Tunceli'de 24, Ağrı'da 22, Kars'ta 20, Erzurum'da 19 ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

Kaynak: DHA