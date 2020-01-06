İstanbul'da sağanak etkili oldu! Sabah trafiğinde yoğunluk yaşandı
Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yoğun sağanak etkili oluyor. Sabah 7.30 itibariyle yüzde 70'a ulaşan trafik, işe yetişmeye çalışan İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Yağışın 3 gün daha devam etmesi beklenirken Meteoroloji dün fırtına uyarısında bulunmuştu.
Meteoroloji dün yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti.
TRAFİK KİTLENDİ
Saat 7.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaşmış durumda.
SEFER İPTALLERİ
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 13
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra
kuvvetli olması bekleniyor) 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6