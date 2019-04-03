İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayımı Durdu, YSK Olağanüstü Toplandı

İstanbul İl Seçim Kurulu başlanan oy sayım işleminin tedbiren durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından YSK, olağanüstü toplantı kararı aldı. YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığında gerçekleşen toplantıda siyasi parti temsilcileri de hazır bulundu.

OYLARIN YENİDEN SAYILIP SAYILMAYACAĞI KARARA BAĞLANACAK

İstanbul'da AK Parti'nin başvurusu üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuru sonrası CHP'den hamle gelmiş ve sayım durdurulmuştu. Bu karar ile Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde başlatılan yeniden sayım işlemine son verilmişti.

YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığındaki olağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı öğrenildi. Toplantıdan çıkacak karara göre geçersiz oyların yeniden sayılıp sayılmayacağı karara bağlanacak.