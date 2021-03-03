Oto hırsızlığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
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Oto hırsızlığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

03.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:35

İstanbul'da iki günde 7 araç çaldığı belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da iki günde 7 araç çaldığı belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta 2 günde farklı ilçelerde 7 aracın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandığı depoda yapılan aramada, çalınan araçlardan 5'i ile bazı araçlara ait parçalar bulundu.

Benzer suçlardan haklarında 109 kayıt olduğu belirlenen 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aracı bulunan vatandaş polise teşekkür etti

Pendik'te çalınan aracı 3 gün sonra polis ekipleri tarafından bulunan Özkan Genç, aracının evinin önünden çalındığını ifade ederek, "Akşam park ettim aracımı evimin önüne. Gece kontrol ettim. Baktım araç çalınmış. 155'i arayıp ihbarda bulundum. Gelip ilgilendiler. Aracım, 26 Şubat'ta çalındıktan üç gün sonra parçalanmadan bulundu. Emniyete teşekkür ederim. Çok kısa bir sürede çalışma yapıp aracımı buldular. Emeği geçenlere ayrı ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Araç hırsızlığına karşı kasko yaptırmanın önemine işaret eden Genç, ayrıca araçların güvenlik kamerası olan yerlere park edilmesinin faydalı olduğunu söyledi.

Genç, "Çocuklara haramı, helali ve Allah korkusunu öğretmek lazım. Yoksa, insanlar kolay yoldan para elde etmek için hırsızlığa daha çok yöneliyor." dedi.

Oto hırsızlığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Oto hırsızlığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Oto hırsızlığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Oto hırsızlığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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