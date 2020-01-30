: İstanbul'da liseli genç kızlara taciz iddiası! 2 şüpheli gözaltına alındı

30.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:21

Esenyurt'ta 16 ve 17 yaşında oldukları öğrenilen açık lise öğrencisi iki genç kız iddiaya göre minibüse binerek Halk Eğitim Merkezi'ne doğru yola çıktı.

GÜVENLİK ÇALIŞANLARI DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Kızlara minibüste R.R. (29) ve E.E. (19) isimli iki şüpheli tarafından taciz girişiminde bulunuldu. Minibüsten inen kızları takip eden şüpheliler kızların ardından Esenyurt Halk Eğitim Merkezi'ne girdi. Burada da kızları takip etmeye çalıştıkları öne sürülen şüphelileri fark eden özel güvenlik çalışanları duruma müdahale etti.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. R.R. ve E.E. polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kızlar ise ifadeleri alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu