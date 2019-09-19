İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor

19.09.2019 15:26

İstanbul'da 23-26 Eylül tarihleri arasında Kuveyt Kültür Günleri düzenlenecek.

Kuveyt İstanbul Başkonsolosluğu Mohammad F.M.F. Almohammad'ın ev sahipliğinde yapılacak Kuveyt Kültür Günleri, Kuveyt Başkonsolosluğu Kuveyt Kültür, Sanat ve Edebiyat Ulusal Konseyi ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenecek.

KUVEYT KLASİK MÜZİK KONSERİ GERÇEKLEŞECEK

Açılış töreninin 23 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da Ritz Carlton Hotel Balo Salonunda yapılacağı etkinlikte, gala yemeğinin ardından Kuveyt Klasik Müzik konseri de gerçekleşecek.

24 Eylül'de ise Beyoğlu Festival Alanında Doktor Bassam Albloushi ile Kuveyt Müzik Grubu ve Kanun Virtüözü Ayhan Doğan sahne alacak.