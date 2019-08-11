İstanbul'da Kurban Bayramı

11.08.2019 07:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazı için Büyük Çamlıca Camisine geldi.

Sabah saatlerinde Büyük Çamlıca Camisine gelen Oktay'ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da bayram namazı için Büyük Çamlıca Camisine geldi.

Kaynak: AA