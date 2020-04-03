İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması gündeme geldi. Bu kapsamda İstanbul'da otobüs sayısının ve seferlerin sayısı arttırılacak.

Tüm dünyada koronavirüs salgınındaki vaka sayısı 1 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 53 bini aştı. Bu sebeple alınan önlemler had safhaya çıkarılırken İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması gündeme geldi. Yasağın yürürlüğe girmesi durumunda İstanbul'da otobüs seferleri ve sayıları arttırılacak.

ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANABİLİR

Koronavirüs salgınında vaka sayısı ülkemizde hızla artarken, sokağa çıkan insanların azaltılması için alınan önlemler gün geçtikçe arttırılıyor. Ülkemizde en fazla vaka sayısının görüldüğü il olan İstanbul'da da özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması gündeme geldi.

OTOBÜS SEFER VE SAYILARI ARTTIRILACAK

Bu kapsamda İstanbul'da otobüs seferlerinde ve sayısında arttırmaya gidilecek. Böylelikle bir otobüsün içerisinde yer alan kişi sayısının minimuma indirilmesi hedefleniyor.

18 YAŞ ALTININ SOKAĞA ÇIKMASI YASAKLANACAK

Öte yandan, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda;65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması konusundaki sınırlamanın 60 yaş üstü olarak uygulanması planlanıyor. Ayrıca 18 yaş altı çocukların sokağa çıkmaları da yasaklanacak.