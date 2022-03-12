İstanbul'da kar yağışını fırsat bilen vatandaş kayak yaptı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul Sarıyer'de bir vatandaş kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayak yaptı.
SARIYER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Sarıyer'de bir vatandaş kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayak yaptı. Yokuş aşağı kayan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Sarıyer'de bir vatandaş kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayak yaptı. Yokuş aşağı kayan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / Yerel