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İstanbul'da kar yağışını fırsat bilen vatandaş kayak yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da kar yağışını fırsat bilen vatandaş kayak yaptı

İstanbul Sarıyer'de bir vatandaş kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayak yaptı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Sarıyer'de bir vatandaş kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayak yaptı. Yokuş aşağı kayan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer'de bir vatandaş kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kayak yaptı. Yokuş aşağı kayan vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, Sarıyer, kar, Yerel, Haberler

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