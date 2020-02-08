İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı
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İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

08.02.2020 00:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:52
İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı

'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri'de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Kar yağışı gece yarısından sonra Meydanı'nda da etkili oldu. Turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda etkili olan kar yağışı ve rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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: İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı
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