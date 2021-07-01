Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesinin ardından trafikte yoğunluk arttı
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Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesinin ardından trafikte yoğunluk arttı

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle trafik yoğunluğu başladı.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle trafik yoğunluğu başladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05.00'ten itibaren başlamasıyla sona erdi.

Kentin her 2 yakasındaki ana arterler ve bağlantı noktalarında trafik yoğunluğunun sabahtan itibaren arttığı görüldü.

İşlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay duraklarında kısmen yoğunluk oluşturdu. Bu arada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların da toplu taşıma araçlarını kullandığı gözlendi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametine doğru Bakırköy'den başlayan trafik, Haliç Köprüsü'ne kadar sürüyor.

TEM Ankara istikameti yönünde Bahçeşehir ve Firuzköy arası ile Bayrampaşa ve Kağıthane arasında trafik akışı yavaşladı.

Bazı ilçelerde trafik yoğunluğu arttı

Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'de hem toplu taşıma duraklarında hem de trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine yoğun trafik meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesinin ardından trafikte yoğunluk arttı
Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesinin ardından trafikte yoğunluk arttı
Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesinin ardından trafikte yoğunluk arttı
Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesinin ardından trafikte yoğunluk arttı
Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesinin ardından trafikte yoğunluk arttı
Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesinin ardından trafikte yoğunluk arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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