İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçi bıçaklandı!
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İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçi bıçaklandı!

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Boğuşma sırasında bekçiler, saldırganı da yaralı bir şekilde yaraladı.

15.02.2020 22:39 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:49
İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçi bıçaklandı!

Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Boğuşma sırasında bekçiler, saldırganı da yaralı bir şekilde yakaladı.

BEKÇİLER VE SALDIRGAN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçileri ve saldırganı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçi bıçaklandı!
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