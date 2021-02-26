İstanbul'da filyasyon ve salgın denetimleriyle ilgili toplantı yapıldı
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İstanbul'da filyasyon ve salgın denetimleriyle ilgili toplantı yapıldı

26.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:22
İstanbul'da filyasyon ve salgın denetimleriyle ilgili toplantı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 1.338 filyasyon ekibinin 1.028 araçla hizmet verdiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 1.338 filyasyon ekibinin 1.028 araçla hizmet verdiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, filyasyon ve salgın denetimleriyle ilgili 20. toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"1.338 filyasyon ekibimiz, 1.028 araçla hizmet veriyor. Bugüne dek 1 milyon 380 bin 790 vaka ve 2 milyon 383 bin 790 temaslı filyasyon çalışması yapıldı. Filyasyon ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici

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