İstanbul'da trafik magandaları sokakta drift yaptı

İstanbul'da trafik magandaları sokakta drift yaptı

İstanbul'un farklı noktalarında cadde ve sokaklarda drift yapan magandalar, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Polis magandalarla ilgili arama çalışmaları başlattı.

26.09.2019 09:56
İstanbul'da trafik magandaları sokakta drift yaptı

İstanbul'un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

SOKAK ORTASINDA TEHLİKELİ HAREKETLER

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bir maganda, otomobille sokak arasında dakikalarca "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Tozu dumana katan maganda, çıkarttığı sesle de çevreye rahatsızlık verdi.

Ümraniye İnkılap Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde kaydedilen bir başka görüntüde ise, lüks otomobilli bir maganda güpegündüz cadde üzerinde dakikalarca yanlama yaptı. Vatandaşların şaşkına döndüğü olayda, ortalığı dumana boğdu.

ŞOV İÇİN KAMERAYA ÇEKTİLER

Sancaktepe Sarıgazi Atatürk Caddesi üzerinde seyreden diğer bir otomobilli maganda ise trafikte araçlar seyrettiği esnada yanlama yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Ortalığı dumana boğan magandalar, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (7)

  • ALPASLAN:
    Drif yapanın aracı trafikten men et yapıyor mu . . . güzel bir cezayı da yapıştır trafikte bunu yapan kalır mı . . .
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • DR:
    bunlara ceza yok silah atana yok ama sigara içti diye ceza yaz bu ne mantık bu adamlar o gün serbest kapattıkları yolda olan ambulans polis bunlar ne yapacak peki onun hakkını kim verecek
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
  • TARİH:
    Peki bu kopuk takımı bunu yapıyorda devlet ne yapıyor anca para cezası kesiyor kardeşim akıl vermekten bende akıl kalmadı devlet şunu yapacak arabaya el koyup satacak olay bu kadar basit o kopukta artık bir tarafıyla drift yapar
    Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.