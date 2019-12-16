: İstanbul'da Alevi ailelere çirkin saldırı

16.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:06

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir apartmanda, Alevilerin yaşadığı dairelerin önüne çarpı işareti konularak "Gebereceksin" yazıldığı iddia edildi. Kimliği belirsiz kişilerce yazılan yazılar sonrası aileler polisi arayarak durumu bildirdi. Daha sonra ise polisler olay yerine gelerek parmak izi incelemesi yaptı. Yapılan çirkin saldırı sonrası mahallede yaşayan Alevi ailelerin tedirgin olduğu belirtildi.

KASIM AYINDA İZMİR'DE DE YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz Kasım ayında İzmir Gaziemir'de Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı işareti konulması tepki çekmişti. Çirkin ifadelerle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alevi vatandaşlara yönelik çirkin ifadeler nedeniyle olay olduğu andan itibaren tüm ilgili birimlerin konuyu yakından takip ettiğini ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başladığını belirtmişti.

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