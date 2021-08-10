İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL'da yurtdışından kaçak olarak getirilen eşyaları satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL'da yurtdışından kaçak olarak getirilen eşyaları satanlara yönelik operasyon düzenlendi. 4 ilçede düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 buçuk milyon lira olduğu belirtilen eşyalar ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak olarak getirilen eşyaları satanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 2 ve 4 ağustos tarihleri Fatih, Sarıyer, Pendik ve Esenler'de bulunan 16 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 6 buçuk milyon lira olan, 14 bin 272 dokunmatik telefon ekranı,  14 bin 110 şarj aleti başlığı, 730 şarj aleti kablosu, 3 bin 745 cep telefonu bataryası, 285 oyun konsolu, 279 cep telefonu, 29 fotoğraf kamera lensi, 5 fotoğraf makinesi, bin 755 kutu tıbbi ilaç, bin 272 kol saati,  65 lüks araçlara ait sunroof, 470 tablet camı, 184 telefon arka kapağı, 348 telefon temizleme spreyi, bin 80 telefon tamirinde kullanılan yapıştırıcı, 5 bluetooth kulaklık ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı. 

ELE GEÇİRİLEN İLAÇLAR AFGANİSTAN'A GÖNDERİLECEKTİ

Öte yandan, Pendik'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Afganistan uyruklu bir şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda, 7 bin 897 adet çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan sorgulamasında, izinsiz yollarla temin edilen ilaçların Afganistan'a gönderileceği öğrenildi.Polis ekiplerince, gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen ilaç ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

 


İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

BM'den 'Afganistan'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlaller' uyarısı
BM'den "Afganistan'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlaller" uyarısı
Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı
Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı
Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Hakkında soruşturma başlatılan Afgan göçmeni Sunatullah Saadat: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Ziya Selçuk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Tuğba Özay Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Mete Gazoz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da 6 buçuk milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:40:52. #1.14#

title