İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi - Haber
Koronavirüs, Şişli, 3. Sayfa, Güncel

İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi

İstanbul'da bir tekstil atölyesine gerçekleştirilen operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirildi. Türkiye'de ilk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapılırken, satışın izinsiz olması gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

15.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:51
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi

İstanbul Şişli'de bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirildi. İzinsiz satış gerçekleştirilen 2 kişi gözaltına alınırken, haklarında işlem yapıldı.

5 BİN 575 KORONA HIZLI TANI KİTİ ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'taki bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz olarak koronavirüs hızlı tanı kiti satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Tekstil atölyesine dün saat 15.00 sıralarında yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON, TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye'de ilk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, "İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu" ile "TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yapılırken, adli makamlarca serbest bırakıldılar.

İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Profesörün 'İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm' sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Haber
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu Haber
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haber
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haber
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğünü iade buluşması, karakolda bitti Haber
İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğünü iade buluşması, karakolda bitti
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haber
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Milli Piyango, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası için BMW piyangosu düzenleyecek
Milli Piyango, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası için BMW piyangosu düzenleyecek
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli
Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli
İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan soruşturma açıldı
İletişim Başkanı Atun'un açık adresinin paylaşıldığı yayınlara, terör örgütlerine hedef göstermek suçundan...
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu
İletişim Başkanı Altun'un avukatından 'Boğaz'da kaçak var' haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bakan Koca, '1-2 hafta çok önemli' dedi ama Avcılar'da cadde ve sahil dolup taştı
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedi ama Avcılar'da cadde ve sahil dolup taştı
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Simge Sağın Serdar Ortaç Süleyman Soylu
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Rüştü Reçber Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Milli
Şu an buradasınız: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 14:59:27. #1.14#
title