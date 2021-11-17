İstanbul'da 41 bin 289 adet sahte parfüm ele geçirildi - Haberler
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İstanbul'da 41 bin 289 adet sahte parfüm ele geçirildi

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da 41 bin 289 adet sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 41 bin 289 adet sahte parfüm ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda 41 bin 289 adet sahte parfüm ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız ortamlarda sahte parfüm üretip piyasaya sürmek isteyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Fatih'te belirlenen 3 adrese baskın düzenleyen polis, merdiven altı olarak tabir edilen ve halk sağlığını tehlikeye düşürecek biçimde imal edilen 41 bin 289 adet sahte parfüme el koydu.

Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 51 milyon 611 bin lira olduğu tespit edilirken, parfüm kutularının, orijinalleri birebir taklit ederek üretildiği ve içine sahte parfüm doldurulduğu belirlendi.

Operasyonda bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

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AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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