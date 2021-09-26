İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Haberler
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İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mikail Bıyıklı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da farklı tarihlerde 30 iş yerinden ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 1' kadın 3 kişi yakalandı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da farklı tarihlerde 30 iş yerinden ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 1' kadın 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, bir şüpheli de adli kotrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da çeşitli ilçelerde 30 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile otomobillerin içinden değerli eşyaların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızların görüntüsüne ulaştı. 30 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığı tespit edildi.  Şüphelilerin girdikleri iş yerlerinden sigara, alkollü içecek ve değerli eşyaları çaldıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık yapan şüphelilerin Eren Y. (21), Gökhan T. (27) ve Esra K. (23) olduğunu tespit etti. Yapılan teknik takip sonucu şüphelilerin Eyüpsultan ve Avcılar'da olduğu tespit edildi. 14 Eylül'de yapılan operasyonla ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden Eren Y.'nin 33 adet, Gökhan T.'nin 16 adet ve Esra K.'nin 3 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Y. ve Esra K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Şüphelilerin hırsızlık anları da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri markette sigaraları ve alkollü içecekleri market sepetine doldurarak marketten ayrıldıkları anlar ile yine şüphelilerin çorap satan bir mağazadan yaptıkları hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

(Fotoğraf)


İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Mikail Bıyıklı - Son Dakika Haberleri
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