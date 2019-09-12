İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kırık sandalye polemiğinin detaylarını anlattı

12.09.2019 12:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 büyükşehir belediye başkanını ağırlamış, toplantıya ilginç anlar damga vurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken tüm belediye başkanları isimlerinin yazılı olduğu sandalyelerden ayağa kalktılar. Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'dan sonra yerine oturmak üzereyken, sandalyenin ayağı kırılınca, Ekrem İmamoğlu yere düştü.

ERDOĞAN: SANDALYEYİ KIRDIN, İSRAFA GİRER

Hemen düştüğü yerden kalkan İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz bir şey yapmadık sen sandalyeyi kırdın. Bu israfa girer." diye seslendi. Gülüşmelerden sonra İmamoğlu yeni getirilen sandalyeye otururken bu sözlere "ikinci kez oturduğumda daha sağlam oturuyorum" diye yanıt verdi.

"İKİNCİ KEZ OTURDUĞUMDA DAHA SAĞLAM OTURUYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da katıldığı bir televizyon programında kırılan sandalyenin hikayesini anlattı. Ongun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'nun sandalyeden düşmesine yönelik "Bazı medya kuruluşlarında Cumhurbaşkanımızın sandalyenin parasını istediğine dair haberler vardı. Bu cumhurbaşkanımıza haksızlık olur. 'Sandalyeyi kırdın, israf' demiş sadece. Başkanımız da cevap olarak, 'İkinci kez oturduğumda daha sağlam otururum' demiş. İstanbul seçimlerini kastederek." açıklamasında bulundu.

İKİNCİ SANDALYE DE SAĞLAM ÇIKMADI

Sandalyenin kırılmasının ardından görevlilerin yeni sandalye getirdiği söyleyen Ongun, "İkinci gelen sandalye de sağlam değilmiş. Bir süre sonra durumu fark eden görevliler, üçüncü kez başkanın sandalyesini değiştirmiş" diye konuştu.