Mazbatasını Alan Ekrem İmamoğlu Kimdir? İşte İmamoğlu'nun Gözlerden Uzak Tuttuğu Ailesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın önünde tamamlayan Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük sayımın tamamlanmasının ardından bugün mazbatasını aldı.

Ekrem İmamoğlu'nun hayat hikayesi ve eşinin kim olduğu ise sosyal medyada en çok aranan konular arasına girdi. İşte İmamoğlu hakkında merak edilenler...

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Ekrem İmamoğlu'nun eşinin Dilek İmamoğlu'dur. İmamoğlu çiftinin 2'si erkek 1'i kız 3 çocukları var.

İMAMOĞLU'NUN EŞİ, MERAK EDİLEN KONULARDAN BİRİ OLDU

Ekrem İmamoğlu'nun eşinin kim olduğu ise sosyal medyada en çok aranan konular arasına girdi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, engellilerin yaşadıkları zorlukları hissetmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bir gün boyunca İstanbul Beylikdüzü'nde tekerlekli sandalye ile dolaşmıştı. Dilek İmamoğlu bu hareketiyle çok konuşulmuştu.

Dilek İmamoğlu bir engelliler gününde onların sorunlarını anlamak için bir gününü tekerli sandalyede geçirmişti.

DİLEK İMAMOĞLU, TURİZM VE KAMU MALİYESİ BÖLÜMÜNÜ BİTİRDİ

Dilek İmamoğlu 18 Kasım 1974 Trabzon doğumludur. İlkokulu Trabzon'da okumuştur. Dilek İmamoğlu İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümünü bitirdikten sonra Kamu Maliyesi bölümünü de bitirmiştir. Bir aile ortamında birbirleri ile tanışmışlardır.

SADE BİR DÜĞÜN İLE EVLENDİLER

18 Kasım 1995'de İmamoğlu çifti sade bir düğünle evlendiler. Dilek İmamoğlu 23 yıllık evliliğini tanımlarken 'mutlu oldum' demiştir.

DİLEK İMAMOĞLU DOKTORA ÖĞRENCİSİDİR

İmamoğlu Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans da yapmıştır. Şu anda aynı alanda doktora öğrencisidir.

MAZBATASINI ALAN EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Parti Meclisi'nde yapılan oylamanın ardından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan adayı olarak seçildi. İmamoğlu, 2014'ten bu yana İstanbul Beylikdüzü belediye başkanlığı görevini sürdürüyordu. 1970 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversite'sinde İngilizce İşletme bölümünü bitirdi, ardından İnsan Kaynakları ve Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Aile şirketlerinde çalışma hayatına atılan İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

1991 yılından itibaren Beylikdüzü'nde ikamet eden İmamoğlu, 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu, 30 Mart 2014'te de belediye başkanlığına seçildi.