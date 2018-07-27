İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde Devir Teslim Töreni

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 2018 Yılı Ana Kararnamesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Metin Sarıhan, görevini emekliye ayrılan Başsavcı Hadi Salihoğlu'ndan devraldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılık makamında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Hadi Salihoğlu, mesleğine 20 Temmuz 1979 yılında stajyer hakim olarak İstanbul Adliyesi'nde başladığını anlattı.

Özellikle 1996 ve 2003 tarihlerinde görev yaptığı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde zor ve sıkıntılı bir devir geçirdiklerini anlatan Salihoğlu, "3 Haziran 2003 tarihinde yanımızda bir bomba patladı, fakat yaşamamız yüce Mevla tarafından lütfedilmiş ki 13 tane kurşun değen arabamızdan sağ çıktık. Allah bizleri korudu. Özellikle 17-25 Aralık döneminde bütün arkadaşlarımızla zorlu bir sınav verdik. Ardından büyük bir badire atlattığımız 15 Temmuz hain darbesini de yaşadık." diye konuştu.

Salihoğlu, darbe girişiminden sonra görevine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı olarak devam ettiğini aktararak, "Halen 16-17 aylık bir çalışma sürem de olabilirdi. Fakat şartlar gerektiği için, bazen de emekli olmakta fayda var. Ailemle birlikte karar verdik ve emekliliğimizin ikinci günü. Tabii duygusal bir durum söz konusu. 40 sene kolay değil ama cesaretle 10 dakikada karar verdik, 10 dakikada değerli eşim onadı ve bir saatte de emekli olduk." ifadelerini kullandı.

Görevi devralan Başsavcı Metin Sarıhan da bu görevin kendisine verilmesinden onur duyduğunu belirterek, "Bizim yapmamız gereken; devletimize hizmet noktasında en iyi çalışmayı ortaya koymak, bu emaneti bir başka meslektaşımıza onurla teslim etmektir." dedi.

Törenin sonunda Salihoğlu, Sarıhan'a çiçek takdim ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yeni atanan BAM Başkanı da görevine başladı

Bu arada, HSK'nın kararnamesiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Murat Boylu'da, görevini Yargıtay üyesi seçilen Hayri Kaynar'dan devraldı.

Başkanlık makamında düzenlenen törende konuşan Hayri Kaynar, yeni atanan Başkan Boylu'yu tebrik ederek, "Devletler, kılıçla fethedilir, akılla yönetilir, adaletle ayakta durur. Bu manada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi adaletin tesisinde çok önemli bir yere sahiptir." diye konuştu.

Boylu ise HSK'nın son kararnamesiyle göreve atandığını hatırlatarak, "Bu güveni gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Kendilerini mahcup etmeyeceğiz. İnşallah benim için, sizin için, ülkemiz ve devletimiz için hayırlı olur." dedi.

Törenlere, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ile daire başkanları, hakimler ve savcılar katıldı.