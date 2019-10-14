Son dakika: Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı
Son dakika: Son dönemlerde peş peşe depremlerin yaşandığı İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 3.0 büyüklüğünde depremle bir kez daha sallandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü geçtiği verilere göre saat 11:41'de Marmara Denizi'nin İstanbul Silivri ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Depremin büyklüğü 3.0 olarak açıklandı.
Yerin 6.8 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde hissedildi.
PANİĞE NEDEN OLDU
Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can ya da mal kaybı olmadı.