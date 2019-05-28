Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada
Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçak, satır ve sandalyenin de kullanıldığı kavga kameraya yansıdı.
Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada dehşet dolu anlar yaşandı. Bıçak, satır ve sandalyenin de kullanıldığı kavga kameraya yansıdı.
SURİYELİ 2 GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay Esenyurt Merkez Mahallesi 1105 Sokak'ta geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi olan Suriyeli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.
KASAPTAN ALDIĞI SATIRLA KOVALADI
Kavga sırasında 300 lira borcunu ödemediği iddia edilen Suriyeli 4 yerinden bıçaklandı. Yaralı bir şekilde sokakta bulunan kasaba giren ismi öğrenilemeyen Suriyeli genç kasaptan aldığı satırla dışarı çıkarak kavga ettiği kişileri bir süre kovaladı.
KAFASINA SANDALYE İLE VURDU
Bu sırada bir kişi, gencin kafasına sandalye ile vurdu. Dehşet anları esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Yaralı genç kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dehşet dolu anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
Kavga anından görüntüler;
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ya gonderın artık gıtısınler ulkede huzur bırakmadılarCevap Yaz Yayından Kaldır
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NERDE DEVLET KARDEŞİM GÖNDERİN İSTEMİYORUZ İSTEMİYORUZ BUNLARMI GARİBAN BUNLARMI İNSAN KAÇ KİŞİLER BİZDEN BİRİSİ OLSAYDI ÖLDÜRMÜŞLERDİ VALLAHA İŞİMİZ ZORRRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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daha neler olacak bunları göndermezlerseCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Madem erkeklik yapabiliyordunuz ülkeniz elden giderken neredeydiniz.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Suriyelileri ülkemize getirenlerin ALLAH belasını versin. . . . . . . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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