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İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 24-25 Mart İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 24-25 Mart İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bayrampaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Mart İstanbul Bayrampaşa su kesintisi saatleri...

Bayrampaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: CEVATPASA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 24.03.2025 09:50:07

Tahmini Bitiş Tarihi: 24.03.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BAYRAMPAŞA su kesintisi! 24-25 Mart İSKİ Bayrampaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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