İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor
Türkiye'de de 47 kişide görülen koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için hakimler, acil olmayan duruşmalar haricindeki duruşmaları ertelerken İstanbul Barosu da her gün İstanbul'daki adliyelerde ertelenen duruşmaları yayınlamaya başladı.
Tüm dünyada 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'de de 47 kişide tespit edildi. Devlet kurumları aldıkları kararlarla salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. HSK'nın verdiği öneriyle mahkemelerde acil olanlar haricinde duruşmaları erteliyor. İstanbul Barosu da kentteki tüm adliyelerde ertelenen duruşmaları internet sitesinden güncel olarak yayınlıyor.
İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs Türkiye'de de 47 kişide tespit edildi. Salgının yayılmasını önlemek için ülkemizde de her gün daha fazla önlem alınıyor.
DURUŞMALAR ERTELENİYOR
Tedbirlerin büyük titizlikle uygulandığına işaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun geçen haftaki toplantısında duruşmaların ertelenmesine yönelik tavsiyesi üzerine HSK'nin önerisi kapsamında adliyelerde bu konuda adım atıldığını bildirdi.
Gül, dün (16 Mart) itibarıyla tüm adliyelerde yargı mensuplarının acele, tutuklu, zorunlu işler haricinde duruşmaları ertelediğini, yeni duruşma günlerinin ilgiliye elektronik tebligat ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla iletileceğini, dosya taraflarının UYAP'tan bunları takip edebileceğini dile getirdi.
BAKAN, "ADLİ TATİL ÖNE ÇEKİLEBİLİR Mİ?" SORUSUNA CEVAP VERDİ
Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Adli tatilin öne çekilmesi söz konusu olabilir mi?" sorusu üzerine, zaten adeta adli tatilin ötesinde, HSK'nin tavsiyeleri doğrultusunda duruşmaların büyük çoğunlukla ertelendiğini kaydetti. Bakan Gül, "Yargı mensuplarının verdiği kararlarla bunlar değerlendirilmektedir. Bu kanun gerektiren de bir konudur, Parlamentonun takdirinde olan bir konu." dedi.
İSTANBUL BAROSU ERTLENEN DURUŞMALARI YAYINLIYOR
Türkiye'nin en büyük barosu konumundaki İstanbul Barosu, şehirdeki tüm adliyelerde ertelenen duruşmaları internet üzerinden her gün güncel olarak yayınlıyor.
İşte İstanbul'da ertelenen duruşmalar:
İSTANBUL ADALET SARAYI
İSTANBUL 05.AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 07.AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 04.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İSTANBUL 03.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İSTANBUL 06.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İSTANBUL 20.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İSTANBUL 21.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İSTANBUL 12.TÜKETİCİ MAHKEMESİ
İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ
Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi
Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi
Anadolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi
Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi
Anadolu 13. Asliye Hukuk Mahkemesi
Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi
Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi
Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi
Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi
Anadolu 12. Asliye Ticaret Mahkemesi
Anadolu 15. İş Mahkemesi
Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi
Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesi
Anadolu 20. Sulh Hukuk Mahkemesi
Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi
Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi
BAKIRKÖY ADLİYESİ
BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 10. AİLE MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 8. İŞ MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 12. İŞ MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 15. İŞ MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 17. İŞ MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 19. İŞ MAHKEMESİ
BAKIRKÖY 25. İŞ MAHKEMESİ