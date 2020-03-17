İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor Türkiye'de de 47 kişide görülen koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için hakimler, acil olmayan duruşmalar haricindeki duruşmaları ertelerken İstanbul Barosu da her gün İstanbul'daki adliyelerde ertelenen duruşmaları yayınlamaya başladı.

Tüm dünyada 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'de de 47 kişide tespit edildi. Devlet kurumları aldıkları kararlarla salgının daha fazla yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. HSK'nın verdiği öneriyle mahkemelerde acil olanlar haricinde duruşmaları erteliyor. İstanbul Barosu da kentteki tüm adliyelerde ertelenen duruşmaları internet sitesinden güncel olarak yayınlıyor.

İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs Türkiye'de de 47 kişide tespit edildi. Salgının yayılmasını önlemek için ülkemizde de her gün daha fazla önlem alınıyor.

DURUŞMALAR ERTELENİYOR

Tedbirlerin büyük titizlikle uygulandığına işaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun geçen haftaki toplantısında duruşmaların ertelenmesine yönelik tavsiyesi üzerine HSK'nin önerisi kapsamında adliyelerde bu konuda adım atıldığını bildirdi.

Gül, dün (16 Mart) itibarıyla tüm adliyelerde yargı mensuplarının acele, tutuklu, zorunlu işler haricinde duruşmaları ertelediğini, yeni duruşma günlerinin ilgiliye elektronik tebligat ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla iletileceğini, dosya taraflarının UYAP'tan bunları takip edebileceğini dile getirdi.

BAKAN, "ADLİ TATİL ÖNE ÇEKİLEBİLİR Mİ?" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Adli tatilin öne çekilmesi söz konusu olabilir mi?" sorusu üzerine, zaten adeta adli tatilin ötesinde, HSK'nin tavsiyeleri doğrultusunda duruşmaların büyük çoğunlukla ertelendiğini kaydetti. Bakan Gül, "Yargı mensuplarının verdiği kararlarla bunlar değerlendirilmektedir. Bu kanun gerektiren de bir konudur, Parlamentonun takdirinde olan bir konu." dedi.

İSTANBUL BAROSU ERTLENEN DURUŞMALARI YAYINLIYOR

Türkiye'nin en büyük barosu konumundaki İstanbul Barosu, şehirdeki tüm adliyelerde ertelenen duruşmaları internet üzerinden her gün güncel olarak yayınlıyor.

İşte İstanbul'da ertelenen duruşmalar:

İSTANBUL ADALET SARAYI

İSTANBUL 05.AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 07.AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 04.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İSTANBUL 03.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 06.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 20.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İSTANBUL 21.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İSTANBUL 12.TÜKETİCİ MAHKEMESİ

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi

Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi

Anadolu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi

Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi

Anadolu 13. Asliye Hukuk Mahkemesi

Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi

Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi

Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

Anadolu 12. Asliye Ticaret Mahkemesi

Anadolu 15. İş Mahkemesi

Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi

Anadolu 15. Sulh Hukuk Mahkemesi

Anadolu 20. Sulh Hukuk Mahkemesi

Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi

Anadolu 5. Tüketici Mahkemesi

BAKIRKÖY ADLİYESİ

BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 5. AİLE MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 10. AİLE MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 8. İŞ MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 12. İŞ MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 15. İŞ MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 17. İŞ MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 19. İŞ MAHKEMESİ

BAKIRKÖY 25. İŞ MAHKEMESİ