Metrobüste, Kadını Taciz Edip Cinsel Organını Dışarı Çıkaran Sapığın İfadesi Ortaya Çıktı
Metrobüste kadını taciz edip cinsel organını dışarı çıkaran sapık, polis tarafından gözaltına aldı. Şüpheli, polise verdiği ifadesinde, kadının bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını söyledi.
İstanbul'da metrobüste cinsel tacize uğradığını iddia eden kadın, çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay dün Avcılar yönüne giden bir metrobüste yaşandı. Metrobüste F.Ö'nün cinsel tacizine uğradığını iddia eden N.C, bağırmaya başlayarak tacizcisini ifşa etti. Tacize uğrayan N.C, tacizcinin cinsel organını dışarı çıkardığını ve boşaldığını söyledi. N.C, metrobüsteki vatandaşların yardımı ile tacizciyi Saadetdere durağında indirdi.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Tacize uğrayan N.C, o anları cep telefonu kamerasına kaydedip sosyal medya paylaştı. Kullanıcılar, Twitter'da tacizciye tepki gösterdi.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli F.Ö'yü gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, kadının bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını söyledi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
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AH BU olay benim benim olduğum bi araçta olucaktı ya polise gerek kalmazdı ben ifadesini alırdım ordaCevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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sakalından utanCevap Yaz 13 8 Yayından Kaldır
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Bu olaylar senin kızkardeşinin başına gelseydi yine salın gitsin dermiydin dostum.Cevap Yaz 36 3 Yayından Kaldır
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osman amcaya yapsaydın ya o sapıklığı.adam opturmeyi seviyo nasil olsa.ha elini ha ....Cevap Yaz 22 25 Yayından Kaldır
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BÖYLE İNSANLAR EN AZ 30 YIL HAPİS İLE YARGILANIP HADIM EDİLMELİDİR. ŞİMDİ BU KADININ EŞİ YADA KARDEŞLERİ NAMUS OLAYI İDE BU ADAMI ÖLDÜRSE DAHA MI İYİ OLURDU ACABA İYİ DÜŞÜNÜLMELİ BÖYLE OLAYLAR VE ONA GÖRE CEZA VERİLMELİ. EĞER BU ADAM SERBEST BIRAKILIR İSE KADININ AKRABALARINDA BU ADAMI ÖLDÜRMEYE %100 HAKKI VARDIR DEMEKTİR VE HİÇ BİR CEZA ALMAMALARI GEREKİR.Cevap Yaz 23 5 Yayından Kaldır