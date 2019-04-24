Metrobüste, Kadını Taciz Edip Cinsel Organını Dışarı Çıkaran Sapığın İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul'da metrobüste cinsel tacize uğradığını iddia eden kadın, çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay dün Avcılar yönüne giden bir metrobüste yaşandı. Metrobüste F.Ö'nün cinsel tacizine uğradığını iddia eden N.C, bağırmaya başlayarak tacizcisini ifşa etti. Tacize uğrayan N.C, tacizcinin cinsel organını dışarı çıkardığını ve boşaldığını söyledi. N.C, metrobüsteki vatandaşların yardımı ile tacizciyi Saadetdere durağında indirdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Tacize uğrayan N.C, o anları cep telefonu kamerasına kaydedip sosyal medya paylaştı. Kullanıcılar, Twitter'da tacizciye tepki gösterdi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli F.Ö'yü gözaltına aldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, kadının bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını söyledi. Şüpheli ifadesinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA