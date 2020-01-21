Meteoroloji, İstanbul'da bugün için karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu
Meteoroloji, hava durumu tahminlerini resmi sitesinde güncelledi. Güncellenen verilere göre İstanbul'a bugün karla karışık yağmur düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 5 derece olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul ve çevresinde karla karışık yağmur beklenirken, Karadeniz sahil boyunca sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
GÜNLÜK VE HAFTALIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 5°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 4°C
Çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, güney kesimlerinin (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri)sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu
KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı
SİVAS °C, 1°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZİNCAN °C, 1°C
Çok bulutlu
ERZURUM °C, -5°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu