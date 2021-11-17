İSTANBUL' 33'ÜNCÜ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ - 1 Taksim - Haberler
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İSTANBUL' 33'ÜNCÜ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ - 1 Taksim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 TaksimGamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa ESEN-Ahmet YEŞİLMEN İSTANBUL, (DHA)İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 33'ncü 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - 1 Taksim

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa ESEN-Ahmet YEŞİLMEN İSTANBUL, (DHA)

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 33'ncü 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasında durdurulan araçlar aranırken, araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 33'ncü Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı. Maltepe Küçükyalı, Beyoğlu Taksim, Fatih Millet Caddesi'nde kurulan denetim noktalarında cadde üzerinden geçen araçlar tek tek durduruldu. Araçlarda aramalar yapıldı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

Fatih'teki denetim noktasında durdurulan Edirne plakalı takside, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği anlaşılan Suriyeli uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Üzerinden kimlik çıkmayan Suriye uyruklu kişi, yapılan işlemlerinin ardından Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İSTANBUL' 33'ÜNCÜ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ - 1 Taksim

İSTANBUL' 33'ÜNCÜ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ - 1 Taksim

İSTANBUL' 33'ÜNCÜ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ - 1 Taksim

İSTANBUL' 33'ÜNCÜ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ - 1 Taksim

İSTANBUL' 33'ÜNCÜ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ - 1 Taksim

İSTANBUL' 33'ÜNCÜ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ - 1 Taksim

İSTANBUL' 33'ÜNCÜ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ - 1 Taksim

İSTANBUL' 33'ÜNCÜ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ - 1 Taksim

İSTANBUL' 33'ÜNCÜ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMLERİ - 1 Taksim

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