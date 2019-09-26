İstanbul Avcılar'da deprem sırasında 2 kişi camdan atladı

26.09.2019 19:26

İstanbul'un birçok yerinde hissedilen depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı. 5,8 şiddetindeki deprem sırasında paniğe kapılan 2 kişi camdan atlayarak yaralandı. Konuşla ilgili belediye başkanı açıklama yaptı.

"PANİĞE KAPILMAMAK GEREK"

Hançerli, Avcılar'da iki kişinin yaralandığını söyledi ve ekledi: "Yaralanma sebepleri panik nedeniyle camdan atlamaları. Bu yüzden paniğe kapılmamak önemli." Turan Hançerli bazı binalarda sıva çatlağı tespit edildiğini fakat şu ana kadar boşaltılması gereken bir binaya rastlanmadığını aktardı.

SAHADAKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Minaresi yıkılan caminin 1999 depreminden önce yapıldığını belirten Hançerli, teknik ekiplerin sahadaki incelemelerinin sürdüğünü de ekledi.