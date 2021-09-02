İşsiz vatandaş içinde 2 bin lira bulunan çantayı sahibine teslim etti
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İşsiz vatandaş içinde 2 bin lira bulunan çantayı sahibine teslim etti

İşsiz vatandaş içinde 2 bin lira bulunan çantayı sahibine teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin'de işsiz bir vatandaş düğün sonrası masada unutulan ve içerisinde 2 bin lira bulunan çantayı 2 günde ulaşabildiği sahibine teslim etti.

Mersin'de işsiz bir vatandaş düğün sonrası masada unutulan ve içerisinde 2 bin lira bulunan çantayı 2 günde ulaşabildiği sahibine teslim etti. İssiz Ali Öner, "Vatandaşlık görevimi yaptım, mutluyum, Allah haramı da yedirmesin kimseye" dedi.

İşsiz Ali Öner, Erdemli ilçe sahilinde gezerken, gece saatlerinde dağılan düğün sonrası bir masanın üzerinde küçük bir çantanın unutulmuş olduğunu gördü. İçerisinde 2 bin lira bulunan çantanın sahibini bulmak amacıyla çantadaki evrakları inceledi. Bu sırada taksitli alışveriş fişinden önce çanta sahibinin alışveriş yaptığı firmaya ulaştı, ardından da çanta sahibine. Öner 2 gün sonra buluştuğu çanta sahibi Habib Toker'e çantayı ve içindeki 2 bin lirayı teslim etti.

Çantasını düğün salonunda unutan Habib Toker, "Katıldığımız düğünde çantamızı unutmuşuz. Sonra bu kardeşimiz tesadüfen bulmuş. Dürüst insan, hiçbir şeye dokunmadan 2 gün saklamış çantamızı. Sonunda bize ulaştı sağ olsun, çantamızı teslim etti. Kendisi kötü bir durumda olmasına rağmen bir lirasına dokunmamış. Allah razı olsun, demek ki hala böyle dürüst insanlar var. Çantamızda 2 bin lira paramız vardı" dedi.

İçi para dolu çantayı bulan Ali Öner ise "Dağılmış bir düğünde masa üzerinde unutulmuş bir çanta gördüm. Etrafta da kimse yoktu. Çantayı gece olduğu için aldım eve getirdim. Çanta içerisinde sahibinin taksitli alışveriş yaptığı bir firmanın taksit ödeme fişi vardı. Oradan firmayı aradım. Firmadan telefon numarasını istedim, telefon açtım. Çantasının bende olduğunu söyleyip, içerisinde ne olduğunu sordum. O da bana miktarını söyledi. Çantanın ağabeyin olduğuna karar verdim. Geldi ve çantasını teslim ettim. Vatandaşlık görevimi yaptım mutluyum, Allah haramı da yedirmesin kimseye" diye konuştu. - MERSİN

İşsiz vatandaş içinde 2 bin lira bulunan çantayı sahibine teslim etti
İşsiz vatandaş içinde 2 bin lira bulunan çantayı sahibine teslim etti
İşsiz vatandaş içinde 2 bin lira bulunan çantayı sahibine teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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