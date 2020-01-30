: İsrailli genç kız 'toprak' karşılığında Rusya tarafından serbest bırakıldı

30.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:00

Putin, valizinde uyuşturucu taşıdığı için 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Naama Issachar'ı affetti. Genç kadın için Doğu Kudüs'teki Aleksandr Meydanı Rusya'ya devredildi. Haberi bu sabah İngiliz haber ajansı Reuters duyurdu.

GENÇ KIZI AFFETTİ

Rusya lideri Vladimir Putin, geçen hafta İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Yaffe Issachar için, "Her şey yoluna girecek" diyen Putin, beklenen kararını dün akşam verdi. Rusya'da hapiste olan Naama Issachar'ı affetti.

AF KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Af kararnamesinde, "İnsanlık ilkeleri esasına dayanarak, 11 Ekim 2019 yılında Moskova Bölgesi Himki Şehir Mahkemesi tarafından hapis cezasına çaptırılan 1993 doğumlu Naama Issachar'ın af edilmesi ve kalan cezasının kaldırılmasına karar veriyorum" ifadesi yer aldı.

PUTİN'E ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Putin'in af kararı vermesiyle hem İsrail Başbakanı Netanyahu hem de Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin Rusya liderine teşekkür etti. Rusya lideri Putin, affın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu ile bu sabah Moskova'da bir araya geldi. Kremlin'de gerçekleşen buluşmada İsrail tarafı Vladimir Putin'e çiçek sundu.

ALEXANDER MEYDANI RUSYA'YA VERİLDİ

Rusya'nın, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Alexander Meydanı'nın mülkiyetini alma talebine İsrail'in olumlu karşılık verdiği, Moskova yönetimine devredilen meydanın bulunduğu arazi üzerinde Alexander Nevsky Kilisesi ile başka binaların da bulunduğu öğrenildi. Genç kıza karşılık meydan Ruslara verildi.

VALİZİNDE UYUŞTURUCU TAŞIDIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞTI



Nisan 2019'da Moskova'daki havalimanında gözaltına alınan Naama Issachar'ın valizinde uyuşturucu bulunmuştu. Aynı zamanda ABD vatandaşı da olan Issachar, Rus mahkemesi tarafından 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD New Jersey doğan ve aynı zamanda ABD vatandaşı da olan Naama Issachar'ın bugün ülkesine dönmesi bekleniyor.

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