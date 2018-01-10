İsrailli Bakandan Skandal Açıklama: Yeterince Kan Akmıyor

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel skandal bir açıklamaya imza attı. Yerel Reshet Bet radyosuna konuşan Uri Ariel'in ağzından adeta kan damladı. İsrailli güvenlik güçlerinin Gazze'deki Filistinlilere müdahalesinin daha sert olması gerektiğini savunan Ariel, "Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım" dedi.

"ÖNCE SİZ SALDIRIN"

İsrailli bakan, Hamas'ın saldırılarına yönelik soruya da "Kendimizi savunmamalıyız, saldırıyor olmamız lazım. Bir insan size saldırmaya geliyorsa, önce ona saldırın" ifadesini kullandı. Ariel, Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'a seslenerek Filistinlilere "havuç ve sopa" taktiğini uygulaması gerektiğini söyledi. Lieberman 2016'da bu taktiği, "Bizimle yaşamak isteyenler bunun faydasını, Yahudilere zarar vermek isteyenler ise zararını görecek" cümlesiyle özetlemişti.