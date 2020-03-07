İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı hacklendi! Hesaptan İstiklal Marşı paylaşıldı

07.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:39

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter hesabını kısa süreliğine ele geçiren ve Türk oldukları düşünülen bilgisayar korsanları, Filistin ve Türk bayraklarının yer aldığı mesajlar paylaştı.

"FİLİSTİN İÇİN ÖZGÜRLÜK" MESAJI PAYLAŞILDI

Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı, sabah erken saatlerde bilgisayar korsanları tarafından "hack"lendi.

Yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Türk oldukları düşünülen bilgisayar korsanları, Bennett'in hesabından ilk olarak Filistin bayrağının yer aldığı "Filistin için özgürlük" mesajını paylaştı.

İSTİKLAL MARŞI'NIN BAZI KITALARININ İNGİLİZCE ÇEVİRİSİ YER ALDI

Daha sonra aynı hesaptan Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın bazı kıtalarının İngilizce çevirisinin yer aldığı mesajlar paylaşılması da dikkati çekti.

Bennett'in hesabından ayrıca "Milli şair" Mehmet Akif Ersoy'un adı ve Türk bayrağının bulunduğu mesajlar da paylaşıldı. Söz konusu mesajlar kısa süre sonra silinirken İsrail makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.