İsrail ordusu: Gazze'den iki roket atıldı
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İsrail ordusu: Gazze'den iki roket atıldı

15.11.2020 04:43 | Son Güncelleme: 15.11.2020 04:46
İsrail ordusu: Gazze'den iki roket atıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki roket atıldığını ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki roket atıldığını ifade etti.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne gönderilen iki roketin atıldığı yerlerin tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin söz konusu roketlerin düşürülmesi için harekete geçtiği kaydedildi.

Resmi açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, İsrail basınında, roketlerden birinin Tel Aviv kentinin güneyinde bir semte düştüğü aktarıldı.

Gazze'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaser Arafat Mohamed Albanna

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