İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas'a ait noktaları vurduğunu açıkladı
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İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas'a ait noktaları vurduğunu açıkladı

22.11.2020 06:13 | Son Güncelleme: 22.11.2020 06:16
İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas'a ait noktaları vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de Hamas'a ait birçok noktanın hava kuvvetleri tarafından hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de Hamas'a ait birçok noktanın hava kuvvetleri tarafından hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Hamas'ın askeri gücünü büyüttüğü çalışmaların yapıldığı, aralarında yer altındaki altyapının yanı sıra roket gibi savaş araç gereçlerinin üretildiği ve Hamas'ın deniz gücüne ait bir eğitim kompleksinin hedef alındığını belirtti.

Açıklamada ayrıca hava saldırısının, gece Gazze'den İsrail topraklarına doğru bir roket fırlatılmasına karşılık olduğu vurgulandı.

Gazze'deki AA muhabiri olaya ilişkin İsrail savaş helikopterlerinin bu gece Gazze'nin batısına ve güneyindeki Han Yunus kentine saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail'in hava saldırısının sonuçlarına dair Gazze'deki makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaser Arafat Mohamed Albanna

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