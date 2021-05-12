İsrail katliamı durmuyor! Bu kez de 13 katlı binayı vurdular

Filistin'de katliamlara devam eden İsrail bu kez de hava saldırısı ile Gazze'de bulunan 13 katlı binayı vurdu.

İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarında devam ediyor. İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında 13 katlı bir bina vuruldu. Vurulan binanın Hanadi Kulesi olduğu aktarılırken, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

BİNADA AĞIR HASAR VAR

Saldırı sonrası çevredeki binalarda da hasar meydana geldiği aktarılırken, saldırı öncesi binada bulunanların cep telefonuna mesaj atılarak binayı terk etmeleri konusunda uyarıldığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dünden bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında, 10'u çocuk 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 203 kişinin ise yaralandığını açıkladı.