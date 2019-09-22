İsrail'in 4 gün önce katlettiği Filistinli kadının kimliği ortaya çıktı

22.09.2019 23:30

İsrail askerleri 4 gün önce Kudüs'ün kuzeyinde bir kadını vurarak öldürmüştü. Öldürülen kadının kim olduğu günler sonra belirlendi.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çarşamba günü işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandya kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından vurulan kadının kimliği 50 yaşındaki Nayfa Muhammed Kaabneh'in olduğunu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, Çarşamba günü işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandya askeri kontrol noktasında Filistinli kadına ateş açmış, olay yerine gelen ambulansın yaralı kadına müdahale etmesini engellemişti. Filistinli kadın, kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA